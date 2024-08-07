截至星期三（8月7日），选区范围检讨委员会尚未成立，意味着来届全国大选的战鼓还没正式敲响。主管公共服务的教育部长陈振声告诉国会，选举局会在委员会成立后发布消息。

新加坡前进党非选区议员潘群勤和梁文辉，星期三向国会提呈动议，要求人民行动党政府检讨选区划分程序。陈振声参与辩论时，透露选区范围检讨委员会还未成立的消息。

他代表总理兼财政部长黄循财回答询问时说，一直以来，每当议员或媒体询问选区范围检讨委员会是否已成立时，选举局都有回应，他们接下来也会继续那么做。

前进党在动议中批评政府在选区范围的界定上，越来越不透明。

潘群勤发言时说：“若无明确理由解释委员会所做的决定，很难判断他们是因为人口变动、住房开发或其他原因而改变范围。人们自然会怀疑这是为了操纵选区划分（gerrymandering），侵蚀公众的信任。”

对于操纵选区划分的指控，陈振声说，我国的选民高度流动，每一届大选中各区的选民未必都是一样的，因为在270万选民中，每年有多达20万人更换住址，而且还有许多首投族。

前进党提出的几项建议包括：选区范围检讨委员会成立后立即对外公布；缩小各区选民人数的差异，以每名议员服务3万名选民为基准，正负偏差不超过10％，即2万7000人至3万3000人；成立跨党派委员会来决定较大规模的选区范围变动；选区范围检讨委员会报告公布和解散国会之间，须至少间隔三个月；委派高庭法官领导选区范围检讨委员会。