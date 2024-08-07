运通网城房产信托业绩下跌 继续面对严重财务压力

运通网城房产信托（EC World REIT）第二季业绩继续下跌，总营收同比跌6.0％至2590万元，净房地产收入同比跌7.1％至2390万元。

在上半年，信托的营收和净房地产收入分别跌8.0％和8.9％，达到5120万元和4720万元。

目前停牌的运通网城房产信托星期三（8月7日）晚上发布截至6月底的业绩时说，业绩下跌主要是因为来自恒德物流第一期和崇贤港物流的营收下跌，以及较高的房地产营运开销。

在6月底时它被赞助机构和赞助机构的子公司拖欠的租金已经超过4亿9910万元人民币（9330万新元），比三个月前多出超过1亿元人民币。

运通网城资产管理公司执行董事兼首席执行官吴多深说：“由于向关联方收取应收租金款额的拖延以及拟议的资产剥离未完成，运通网城房产集团没有足够的资金维持运营。”

管理公司正在洽谈用保证金和应支付给赞助机构的其他应付款额，来抵消被赞助机构拖欠的租金。

目前为止，唯一还未解除的未经授权抵押是涉及福州电商的抵押，根据赞助机构，解除过程还需至少三四个月的时间。

信托目前的资产估值比2023年底时进一步下跌9.5％，主要是因为杭州和武汉物流市场供应过剩导致竞争剧烈和交易租金下跌。

它说：“运通网城房产信托将在短期至中期内继续面对严重的财务压力，而信托的单位将继续停牌，直至财务状况好转。”