无照经营冷库 两家食品商被罚3万1000元

两家食品公司及董事因违反多项食品销售条例和法令，被新加坡食品局罚款共3万1000元。

新加坡食品局星期三（8月7日）发文告说，当局去年5月11日在位于万礼连路（Mandai Link）的Ananda Kwang Krai Trading进行突击检查时，发现该公司在没有获取执照的情况下，经营冷藏库，并从里头起获约187公斤的各类肉类和海鲜产品。

冷藏库里有大量的肉类及海鲜食品，包括冷冻鱼片、蟹肉片和肉丸。

次日，食品局突击检查了位于惹兰苏丹的超市Laos and Thai Supermarket。执法人员发现该公司无照售卖各种生肉产品，并发现40公斤肉类的包装上未注明产地等基本资料。

当局还发现约76公斤未经批准的泰国产预包装肉类产品，所有违法产品均被食品局没收。

上述两家公司分别被罚款4000元和1万1000元，经营两家公司的董事塔马冯（Thammavong Nout Anan）则被罚款1万6000元。

食品局在文告中说，在无照设施中非法储存肉类和海鲜会带来食品安全风险。本地所有肉类和海鲜产品冷藏库都必须获得许可，并且须符合食品局的要求和食品安全标准。在无照设施中非法储存肉类或海鲜产品，将面临最高1万元的罚款，或最长12个月的监禁。

非法进口肉类和海鲜产品的违例者，一旦罪成将被罚款不超过5万元，或监禁最长两年，或两者兼施；重犯者可被罚款不超过10万元，或监禁最长三年，或两者兼施。此外，无执照储藏肉类或海鲜食品的违例者，一旦罪成可被罚款不超过1万元，或监禁最长一年，或两者兼施。