新加坡交易所2024财年净利上扬4.7%

在庞大货币与期货业务交易量，以及平台与其他业务的支持下，新加坡证券交易所（SGX）在截至2024年6月的下半年净利同比增长10.5%，达3亿1630万元。下半年的营收同比增长2.6%，增至6亿3940万元。下半年的每股盈利（EPS）为0.296元，高于2023财年同期的0.268元。

2024财年全年，新交所取得5亿9790万元净利，同比增长4.7%，并宣布派发每股9分的终期股息。

新交所星期四（8月8日）盘前公布截至6月底2024财年的全年业绩。在多数业务表现取得增长的背景下，集团的总营收同比增长3.1%至12亿3170万元，税前营运盈利（EBITA）增长2.1%至7亿零220万元 ，每股盈利55.9分。

集团的货币与期货业务取得23%的增长至3亿1400万元，商品与货币衍生产品的交易量分别增加50.2%与34.2%。

2024财年共有七家公司新上市，比上个财年少一家，总集资额1亿1700万元。股票现金收入比去年减少2.1%至3亿3490万元，占总营收的27.2%。

股票业务在财年下半年的活动增加，股票衍生产品下半年的每日平均交易量和交易额，同比分别增长11%和21%。

新交所总裁罗文才在文告说：“新交所将致力于加强市场的参与率、产品开发和采纳，以及跨境联通。”

董事会建议派发每股9分的最终季度股息，比去年多0.5分；全年年化股息同比增长5.9%，派息日是10月25日。