美国国债拍卖结果不理想，冲击了美国隔夜股市投资者的情绪，星期三（8月7日）三大美股指数均以跌盘收市。
受到日本央行放鸽信息刺激，美股交易早段上涨近2%。后来因为10年期国债拍卖反应冷淡而影响投资者的情绪。
纳斯达克指数下滑1.05%，标普500指数跌0.77%，道琼斯工业指数下行0.6%。
日本央行说在市场动荡时不加息鼓舞新加坡海峡时报指数大涨51.28点或1.6％，收报3249.72点。
星期四（8日）已开盘的亚太股市走低。日本、澳大利亚和韩国股市的跌幅介于0.57至1.27%。
以下是星期四可关注股票：
- 新加坡交易所（SGX）2024财年净利增长4.7%至5亿9790万元，每股盈利55.9分。董事会建议派发每股9分的季度最终股息。股息派发日为10月25日。
- 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）上半年的可派发收入达4270万元，同比减少2.9%，每单位派息3.153分，同比减少5.1%。
- 胡金标控股（OKP Holdings）上半年取得净利1190万元，同比大幅减少66.6%，每股盈利相应减少66.6%至3.88分。
- 翱兰集团（Olam Group）宣布，其全资子公司翱兰控股（Olam Holdings）获得15亿美元（约19亿9000万新元）贷款，贷款所得将用于再融资。花旗银行、迪拜国民银行，以及汇丰银行是这个贷款的高级委任牵头银行，汇丰银行也是贷款的代理行。贷款将由翱兰集团担保。
- 富裕集团（Fu Yu）发布的最新业绩显示，今年上半年集团净利为10万元，扭转了去年同期亏损的局面；每股盈利为0.01分；营收为1亿2671万元，同比增加78％。