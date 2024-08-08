美国国债拍卖结果不理想，冲击了美国隔夜股市投资者的情绪，星期三（8月7日）三大美股指数均以跌盘收市。

受到日本央行放鸽信息刺激，美股交易早段上涨近2%。后来因为10年期国债拍卖反应冷淡而影响投资者的情绪。

纳斯达克指数下滑1.05%，标普500指数跌0.77%，道琼斯工业指数下行0.6%。

日本央行说在市场动荡时不加息鼓舞新加坡海峡时报指数大涨51.28点或1.6％，收报3249.72点。

星期四（8日）已开盘的亚太股市走低。日本、澳大利亚和韩国股市的跌幅介于0.57至1.27%。

以下是星期四可关注股票：