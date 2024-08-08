庆国家59岁生日 平价超市30个鸡蛋卖5元9角

庆祝国家59岁生日，从8月8日至11日，平价集团以30个一盒5元9角的优惠价售卖自家品牌鸡蛋。

平价集团（FairPrice Group）星期四（8月8日）发文告宣布，这次限时优惠既为庆祝我国59周年国庆，也兑现集团一直以来将日常消费品价格控制在合理范围内的承诺。

平价自家品牌鸡蛋（Pasar Fresh Eggs）平日一盒30个的价格为6元8角。

集团受询时说，此次优惠活动在平价集团约160家超市和网上同时展开，每一名消费者每次最多买两盒自家品牌鸡蛋。参加此次促销活动的鸡蛋从泰国和马来西亚进口。

文告称，平价集团是本地最大的零售商，为消费者提供来自10多个国家的60多种鸡蛋。去年，文莱和土耳其也加入平价集团鸡蛋供应商之列，这也让集团成为新加坡首个从这两个国家进口鸡蛋的零售商。

据悉，约三分之二在本地销售的鸡蛋从国外进口，其余三分之一左右由周氏农业、成春农场和安安农场等本地商家生产。

平价集团文告称，集团不断加强和拓宽与全球供应商之间的联系，目前从超过100个国家和地区进口产品，即使在发生危机的特殊时期，也能确保供货充足且价格合理。

今年6月，平价集团通过该慈善机构平价基金会（FairPrice Foundation），同社区合作伙伴，免费向本地需要帮助的家庭、个人和客工等提供4万5000个免费新鲜鸡蛋。