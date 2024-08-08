涉在新加坡管理学院内闹事 25岁男子被捕

在新加坡管理学院的校园里滋事，一名25岁男子在扰乱公共秩序的罪名下被捕。

社交媒体从星期四（8月7日）开始流传一段长41秒的短视频。画面中可见一名戴眼镜的年轻男子，在新加坡管理学院的校园里被三名制服警察押走。过程中，该男子不断反抗并大声喊道：“你们不可以这样对我，我曾是学生，我是学生，你们不可以这样对我，我不走，放开我的手。”

据了解，该名男子事发时并不是学院的学生，尽管他拒绝配合，最终还是被警察强行押上警车载走。

新加坡警察部队受询时说，星期二（6日）下午3时35分接到求助电话，得知校园里有人滋事。警方到场了解情况后，在扰乱公共秩序的罪名下逮捕一名25岁男子。有关的调查还在进行中。

男子被押走时，有在场者就拍下过程并上载到互联网，引起一阵讨论。有网民提到，被捕男子过去经常出现在校园，他的举止怪异，经常喃喃自语，像在做法。也有网民说，学校案发时正在举办活动，男子突然跑上台发表不明言论，导致活动无法进行。

有网民说，男子曾进入教室指责教师教学，还曾在校园里做出类似跳大神的举动。

新加坡管理学院在回应媒体询问时说，院方已经注意到网上流传的视频，并确认发生在其金文泰校园。目前，该名男子已被警方拘留。

学院发言人强调，保障校园内学生、教师和工作人员的心理健康与安全是学院的首要任务。学院会为所有相关人员提供必要的支持和照顾。