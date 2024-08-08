电商平台卖国徽T恤 文社青部已要求下架

新加坡即将庆祝59岁生日，有电商趁热在网上售卖印有国徽和国旗图样的T恤，文化、社区及青年部已要求相关违例商品下架。

近来有电商通过Lazada平台，销售印有新加坡国徽的棉质T恤，分别提供黑、白、红的款式。新加坡国徽占了衣服前身的三分之一，配上显眼的“新加坡”字眼，T恤袖子则印上了新加坡国旗。

但有顾客反映，袖子上的新加坡国旗，被错误印成了印度尼西亚的国旗。新印两国的国旗十分相似，差别在于新加坡国旗的左上角，有白色的一弯新月和五颗小五角星。

顾客投诉之余，也呼吁卖家应更小心尊重国家象征。

这几款衣服的售价介于6元7角至7元9角。记者星期四（8月8日）再次搜索时，已查找不到这些印有国徽的T恤。临近国庆日，其他印有“新加坡”元素的红色T恤则持续热卖中。

文化、社区及青年部发言人答复《联合早报》询问时说，该部门日前已通过国家文物局联系了Lazada，要求对方下架这些商品。“这些印有国徽的T恤已没有在平台上销售。”

发言人说，根据国家象征法，国家徽章仅限政府部门使用，未经合法授权不得销售或提供销售任何带有国家徽章的材料或物品。

为鼓励新加坡人通过张挂国旗彰显对国家的自豪感，当局在去年生效的国家象征法放宽条例，让公众能以更灵活的方式使用国家象征，例如在国庆期间以外，无须申请批准，以非商业且尊重的方式，在衣着上使用国旗或国旗图像。

若有人滥用国家象征，政府可对不当使用国家象征者发出制止令。违例者可被判罚款最高3万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。

欲知更多使用国徽的详情，公众可浏览国家文物局的网站资讯。