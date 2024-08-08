日本央行上调利率 推动新交所日本衍生产品交易

全球经济前景不明朗和地缘政治风险促使本地投资者调整投资者组合，新加坡交易所的衍生产品交易量在7月同比增长15%至2350万份合同。其中，日本市场的衍生产品交易量在日本央行宣布加息后显著上升。

新交所在星期四（8月8日）公布的最新数据报告显示，日本央行宣布提高利率和宣布放慢每月购买债券后，新交所的东京隔夜平均利率（TONA）期货在7月29日推出以来的交易量达到532手。

迷你日本政府债券期货的月底未平仓合约量（open interest）环比增长21%。日经225指数期货在21日的交易量达到5万2504手，比7月的每日平均量高出36%。

在外汇期货方面，总交易量同比增长44%至480万份合同，创下历来最高纪录。

在各类外汇期货当中，表现最好的是新交所美元／离岸人民币（USD/CNH）外汇期货，交易量同比增长40%至历来最高的290万份。新交所印度卢比／美元（INR/USD）外汇期货交易量则增长48%至160万份。

新交所MSCI新加坡指数期货的未平仓合约量也大涨42%至22万1551手，名义价值是自2020年1月以来首次超过50亿美元（66亿新元）。

在挂牌基金方面，证券市场总成交额（market turnover value）环比上升48%至4亿零400万元。其中，房地产投资信托挂牌基金的表现卓越，达到1亿3100万元的新高。

海峡时报指数在7月上升3.7%至3455.94点，今年来的回报率达6.7%。证券日均交易额（SDAV）同比上升13%至12亿元，环比增长4%，表现优于其他东南亚股市。