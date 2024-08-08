汽车失控冲入排水沟 险撞树下多名客工

兀兰客工宿舍对面发生车祸，近百名客工在草坪上聚集聊天或喝酒，一辆汽车突然失控冲上草坪，掉入排水沟，差一米就撞上在树下喝酒的逾10名客工。

这起事故发生在星期三（8月7日）晚上约9时，地点在兀兰10道和海军部西路交界处附近的路段。

有公众在Telegram群组SGRoad Blocks/Traffic News发照片，称有汽车坠入排水沟。

根据照片，一辆银色汽车坠入排水沟。《新明日报》记者星期四（8日）早上走访，发现事发地点是在一座客工宿舍对面的草坪。

据观察，草坪上仍留下许多汽车零件碎片，排水沟里也有车头的零件。一名不愿具名的客工受访时指，他当时在附近休息，突然听到一声巨响，然后就看到一辆汽车已掉进水沟里。

“当时是客工下班后的时间，有近百个客工在草坪上聚集聊天或喝酒，其中有逾10名客工在大树下休息，汽车差点就撞上他们，还好最后大家都没事。”

据观察，大树距离里事发地点不到一米，而且草坪上有数个啤酒罐，相信是客工休息时所留下。

另外一名客工立加（24岁）受访说，星期三晚上看到有警员到场。“平日晚上不少客工会在这里聚集，如果汽车真的撞上，后果不堪设想。”

民防部队受询时证实，一人被送往邱德拔医院。警方受询时证实已接获通报，汽车相信是自行打滑，驾驶汽车的68岁男子在清醒状态下送院。案件还在调查中。