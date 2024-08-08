8月12日至13日将有流星雨 公众肉眼可观测

本地“超级”流星雨将至，公众在8月12日至13日之间可看到数百个流星划过夜空，无须使用任何天文器材。

这个名为英仙座流星雨（Perseid meteor shower）的天文奇观每年7月到8月之间发生，是当地球经过斯威夫特—塔特尔彗星（Comet Swift-Tuttle）的陨石阵所引起。这些陨石进入地球的大气层后快速滑行时开始燃烧，形成掠过夜空的流星。

英仙座流星雨取名自北天星座“英仙座”（Perseus），是因为流星雨与星座都来自同一个方向，流星雨的辐射点就在英仙座星系团。

新加坡科学中心天文台说，今年的英仙座流星雨将在8月12至13日之间达到高峰，每小时可看到50至100个流星。由于这些流星的速度快、亮度高，公众肉眼就可观测流星雨，无须望远镜等任何天文器材。

天文台建议，观看流星雨的最佳地点，是远离市区灯光的黑暗和开放空间，如公园、沙滩、蓄水池等地。

此外，云朵也能影响流星雨的能见度，天文台提醒人们事先查看天气预报，确保夜空晴朗无云。

去年英仙座流星雨高峰时，本地观测条件欠佳，不少观星爱好者特地到适合观测流星雨的地点守候却扑空。

除了英仙座流星雨，来月将有更多天文奇观发生，包括8月20日的“鲟鱼月”（Sturgeon Moon）、9月18日的“丰收月”（Harvest Moon）、10月17日的狩猎月（Hunter’s Moon），以及12月13日至14日之间达到高峰的双子座流星雨（Geminids meteor shower）。