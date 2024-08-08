阿联酋及国际刑警相助 航空公司坠电邮诈骗案警方跨国追回逾17万元

收到诈骗电邮被告知须为商品付款，一间新加坡注册航空公司职员付款后才发现上当。公司报警后，我国反诈骗中心、阿拉伯联合酋长国相关机构与国际刑警携手合作，追回被骗走的大约17万5000元。

新加坡警察部队星期四（8月8日）发文告说，一间新加坡注册航空公司在上个星期六（3日）报案，指公司坠入一起商务电邮诈骗案。

调查显示，公司职员于8月1日收到一通来自美国供应商的电邮，后者要求该职员将一笔订单的款项汇进一个新的阿联酋（UAE）银行户头。职员当时没有觉察，来催款的“供应商”的电邮地址有异，原本的英文字母“i”已被换成了“l”。

职员隔天按电邮指示，将13万2500美金（约17万5000新元）汇进指定户头，并在汇款后电邮通知供应商。然而，供应商却在回复电邮时称他们没有提供新的银行户头，公司至此才发现坠入骗局，于是报警处理。

接到报案后，警方反诈骗指挥处马上通过国际刑警联系阿联酋的相关机构。指挥处在8月6日收到通知，得知款项仍在阿联酋的银行户头，但已被有关当局扣押。该笔款项过后被全数起回，交还受害者。

警方在文告中指出，这起案子凸显在打击诈骗和跨国欺诈，以及追回款项的行动中，当局和海外执法机构等各方紧密合作的重要性。

这也是警方五天来第二次发出类似文告。警方在8月3日发出的文告中披露，一间本地公司坠入骗局，骗子将原电邮地址中的英文字母“i”改成“l”后，诱骗公司把超过5600万元转进东帝汶一个银行户头。我国警方在接获报案后马上与东帝汶当局和国际刑警组织取得联系，最终起回超过5300万元。这也是迄今为止，从商务电邮诈骗案中起回的最大一笔款项。

警方提醒公众，应采取不同措施避免电邮户头被入侵，例如使用强密码和定期更换密码。公众也应留意和提防突然要更换付款方式的电邮，并应通过其他方式如拨电话等确认是否属实。公司也应跟职员分享案例，帮助他们了解最新的诈骗趋势。