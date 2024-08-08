鼓励弱势家庭及早让孩子入学 ComLink+学前教育援助配套8月推出

提升版社区联系计划（ComLink+）的学前教育援助配套于8月开始推出，每年预计将有约8500名孩童受惠。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期四（8月8日）以主宾身份出席新家庭导师的基础培训课程结业礼致辞时，做出这项宣布。他说，家庭导师将与符合条件的ComLink+家庭取得联系，邀请他们申请。

在ComLink+学前教育援助配套下，受益家庭若在9月1日前，让孩子三岁时进入托儿所，孩子可从10月起获得一次性500元的儿童培育户头填补；若确保孩子三岁至六岁期间定期上课，并维持至少75％出席率，每季度还可获200元填补。

当局是在去年11月宣布推出提升版社区联系计划，涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育的四大援助配套。这系列措施将试行三年，如果成效良好，可能进一步扩大。

另三项援助配套，将自今年底开始逐步推出，详情日后公布。蔡瑞隆说，只要ComLink+家庭积极采取行动来实现目标，为自己及孩子争取更好的未来时，这些配套就能带来额外的经济支持。

与此同时，社会及家庭发展部与国家福利理事会的社会服务学院（Social Service Institute），联合制定新的基础培训课程，协助新入职的家庭导师掌握必要的知识和技能，以更好地协助受惠家庭。

每轮培训为期六周，首轮课程于7月1日至8月8日举行。30名家庭导师完成培训于星期四参加结业礼并从活动主宾蔡瑞隆手中领取证书。