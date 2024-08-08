非法提供新马跨境载客服务 四司机被捕

陆路交通管理局展开执法行动，捉到四名提供往返新马跨境载客服务的霸王车司机，并扣押他们的马国注册车辆。

陆交局星期四（8月8日）在脸书发文，称前一天（7日）捉到四名提供非法跨境载客服务的霸王车司机并扣押他们的车辆。根据配图，四辆被扣的车都是多功能休旅车（MPV）。

陆交局重申，当局严正看待这类非法行为，不会容忍司机提供这类非法服务。根据规定，未持有公共服务车辆执照（Public Service Vehicle License）的司机，若提供收费跨境载客服务，最高可罚款3000元，或监禁最长六个月，或两者兼施；所用的车辆也可能被没收。

陆交局定期开展针对非法跨境载客服务的稽查，包括扮作乘客进行暗中调查。今年2月，交通部长兼财政部第二部长徐芳达也曾在脸书发文，警告司机不要抱有侥幸心理提供这类非法服务。

陆交局呼吁，公众为了自身安全，不要使用非法跨境载客服务，因为除了违法外，这些霸王车可能没有恰当的第三方责任险，一旦发生事故，可能会对乘客造成严重问题。

据此前报道，目前约有100名本地司机持有陆交局和马国有关当局发出的许可证，获准提供跨境载客服务，但其中仅30多名司机定期载客跨境。