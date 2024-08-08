值夜班办57次退货 收银员骗逾1.6万元监七个月

超市收银员值夜班，趁店内无人时，两个多月内57次办退货手续，骗取1万6262元退款，星期三（8月7日）被判坐牢七个月。

被告是马来西亚籍的李明元（译音），案发时是平价超市的收银员，面对一项欺骗控状。

案情显示，被告于2000年被调派到淡滨尼44街第475座组屋24小时营业的分店工作，并经常值夜班。

调查揭露，被告在去年4月2日至6月25日间，趁一人值班时，57次将超市里多样产品拿到柜台，办理退货手续。依照惯例，超市系统一旦记录有顾客退货，收银员便可将退款支付给顾客。

被告借此骗取共1万6262元的退款，事后将物品放回原位。

平价总部管理团队发现被告处理退货手续的次数异常的高，于是通知超市分店经理。经理检查闭路电视画面后，发现被告在没有顾客的情况下，办理退货手续。

被告于去年6月26日，在超市保安主管的质问下承认罪行。

平价总部于去年7月8日解雇被告，隔天报警。

被告入境时被捕 称钱拿来还债

被告在被解雇后不久离开新加坡，警方展开调查时，发现被告已出境，对他发出逮捕令。被告今年5月23日早上11时31分，从兀兰关卡入境新加坡时被捕。

他接受调查时透露，将不义之财拿去偿还网络扑克牌骗局的债务。被告至今没有赔偿公司损失。