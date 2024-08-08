指等候正法的死囚遇不公对待 TJC接内政部更正指示

反对死刑的公民组织发表关于等待正法的死囚遇不公待遇的虚假陈述，接到更正指示。

根据内政部的文告，内政部长尚穆根星期四（8月8日）通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向Transformative Justice Collective（TJC）发更正指示，要TJC在该组织的网站、脸书、Instagram和X平台（前称推特）上载更正告示。

TJC上星期四（1日）在上述网站和社媒发表以下含虚假陈述的内容：

在没正当法律程序情况下，安排一名新加坡死囚于8月2日处决

死囚在审讯期间没机会请律师代表，得匆忙准备案件和自我辩护，而案件故意安排在短时间内审理

预定的处决在最后一刻被任意中止

国家任意制定与死刑有关的法律

文告表明，政府严厉看待故意传播虚假信息的行为，并逐点驳斥不实言论。

内政部强调，所有等待正法的死囚都获得公平对待，审讯期间也可得到律师的协助。只有在囚犯用尽上诉权和总统特赦程序后，当局才会安排正法。当局都会如此对待所有死囚，包括TJC帖文提及的死囚。

该死囚2016年4月12日被捕，因贩运36.93克的纯海洛英，2019年2月15日被判处死刑，上诉和总统特赦申请也被驳回。

该死囚随后提交三份复审申请，期间都有律师代表。在整个审讯和申请中，有不少过八名律师代表他，从没被拒请律师代表。

死囚本该在2020年9月24日正法，但他提出复审申请而展期。上诉庭驳回后，正法日展至今年4月26日，但他在4月19日二度提出复审申请。

上诉庭再度驳回后，死囚于6月27日三度提出复审，尽管法律不准他这样做，上诉庭还是审理申请，并于7月30日驳回。

内政部说，TJC声称在没有正当法律程序的情况下处决这名死囚是“错误和具误导性的”。

“国家不会任意中止预定的正法，死刑被中止是因为囚犯自己提出申请。这种情况下，法院必须考虑这些申请是否有法律依据。”

新加坡的所有法律，包括与死刑有关的法律，都由国会和总统组成的立法机构、根据正当的法律程序考虑和制定。

“要引入或修订任何法律都必须经过国会议程，并得到总统的同意，才能成为法律。我们的法律不是随意制定的。”