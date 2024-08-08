新交所下半财年净利同比增10.5％

受外汇和大宗商品业务增长的推动，新加坡交易所（SGX）在2024财年下半年中，净利同比增长10.5％至3亿1630万元，每股盈利（EPS）为29.6分，高于上财年同期的26.8分。

新交所于星期四（8月8日）开盘前发布业绩。董事会提议派发每股9分的中期股息，比上财年高0.5分。在经过常年股东大会批准后，股息将于10月25日支付。

如果获得批准，这意味着其每股股息的年率化增幅为5.9％。新交所表示，这符合在中期内实现每股股息的复合年增长率（CAGR）达到中个位数的目标。

下半年营收同比增2.6%至6亿3940万元。各项业务中，固定收益、货币和商品业务的营收增加了17.6％；现金股票业务的营收小幅增长1.4％；股票衍生品业务的贡献下降了8.1％。

新交所首席执行官罗文才说：“我们的外汇和大宗商品业务正保持着健康的增长势头，交易量在过去三年中增增加一倍。”

从全年来看，新交所在2024财年的净利达到5亿9790万元，同比增长4.7％；EPS为55.9分；营收同比增长3.1％至12亿3170万元。

不包括非现金和非经常性项目在内，调整后净利增至5亿2590万元。

固定收益、货币和商品业务的营收从上财年的2亿6360万元增加到3亿2250万元，增幅为22.3％；现金股票业务营收下降2.1％至3亿3490万元；股票衍生品业务的营收下降了7.5％至3亿3405万元。

2024财年共七家公司在新交所挂牌

在2024财年，共有七家公司在新交所挂牌，集资1亿1700万元。2023财年则有八家，集资3760万元。二级市场集资总额为12亿元，低于上财年的48亿元。

罗文才在当日的业绩简报会上表示，不断变化的宏观经济环境已促使更多公司准备在新交所上市。他说：“我们现在看到更多要在主板上市的潜在公司，我们希望市场能继续保持有利的条件。”

金管局上周宣布成立工作小组，从支持和鼓励新交所上市公司拓展国际市场、吸引公司到新加坡第一和第二上市、改善市场流动性以吸引更多首次公开售股等五个方面来探讨如何加强新加坡股市发展。

罗文才表示，新交所将与该工作小组密切合作，就加强本地股市发展的措施提出建议。

新交所股价闭市收于9.82元，起0.31％。