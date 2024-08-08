黄循财总理：加强社会安全网 重点帮助年长者和夹心层

在一个快速变化和动荡的全球环境中，政府会增加投资来加强社会援助系统，给予那些赶不上时代步伐的人、年长者，及夹心层更多援助。

总理兼财政部长黄循财星期四（8月8日）发表他上任以来的首个国庆献词时说，他在过去两年的财政预算案中，推出多项扶持低薪工人、帮助弱势家庭，及提升退休保障的措施，也落实了健康SG和乐龄SG等全国计划，以更好地照顾年长者需求。接下来，政府打算做得更多。

他指出，政府会通过新加坡携手前进运动，进一步巩固社会安全网，除了加强对家庭的支持，也会帮助国人从就业挫折中振作。

“政府已经有了一些初步的想法，我会在国庆群众大会上进一步说明。”

国庆群众大会将于下个星期天（18日），在宏茂桥工艺教育学院总部举行，这是我国总理勾勒国家发展方向的重要平台。

黄循财今年5月接任成为我国第四任总理，他在这次的国庆献词中，重点谈到由他领导的政府如何与新加坡人携手，打造一个更美好的新加坡。

对于人们关注的生活费问题，黄总理说，政府了解物价上涨对人们日常开销带来的影响，并承诺会加倍努力稳定物价。政府虽然无法控制全球价格，但能做的是继续保持新元强劲，让人们免受全球通胀所带来的严重冲击。

他预计我国能够取得更好的经济增长，工资也会随之增加。在这当儿，政府会继续通过发放社区发展理事会邻里购物券、现金补助和水电费回扣等，助人们缓解通胀的冲击，尤其是中低收入家庭。

总理国庆献词的华语版本由副总理兼贸工部长颜金勇宣读。（数码发展及新闻部提供）

不过长远而言，他认为应付生活费上涨的关键，是推动经济全面创新和提高生产力。因为这样一来，才能让工资涨幅高过通胀，提高整体生活水平。

为此，政府会持续投资科研，发展机器人技术和人工智能等新科技；展开如樟宜机场第五搭客大厦，及大士港口等重点基础建设项目，来加强我国作为全球物流枢纽的竞争优势。

黄总理指出，这些战略已经奏效了，不少跨国企业总裁都表示对新加坡充满信心，认为我国是一个稳定且可靠的基地。

为确保人们能从新工作中受益，他承诺，政府会积极地帮助劳动队伍做好准备，把握新机遇，通过技能创前程，协助所有人在职业生涯中持续掌握新技能。