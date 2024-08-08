串谋抬高AGV集团股价 前投资关系主管判入狱

串谋抬高AGV集团股价，利用女友的户头进行交易。AGV集团投资关系主管知道自己触法，交易后就要求同伙删除聊天记录以免被发现，但终究被商业事务局识破，难逃法律制裁。

55岁的被告沈德才，事发时是AGV集团投资关系主管，共面对14抵触证券与期货法令和一项妨碍司法公正的罪名。他星期四（8月8日）在庭上承认其中四项，法官将余项纳入考量后，判他坐牢三周又32天。

涉案的同伙事发时分别是AGV集团总裁洪南华（57岁）和商业做市商GTC Group的唯一董事黄义文（40岁）。

案情显示，AGV在2017年9月的财政年净亏损430万元，而AGV当时正积极筹款。AGV在10月聘用GTC的服务，让后者允许AGV能同时看到集团股票的买入价和卖出价。

2017年11月，洪南华找上被告，指示被告让黄义文提高AGV的股价。洪南华也让被告自行推高股价，并要对方让AGV的股价在收盘时，达到指定的价格。

在洪南华的指示下，被告和黄义文会在接近股市收盘时，买入AGV的股票，造成股票的收盘价上扬。被告利用女友的户头操控股价，黄义文则使用GTC的交易户头。

从2017年10月至2018年1月间，被告和黄义文至少12次哄抬AGV股价。

除了抬高股价，被告也会要求黄义文删除两人的犯案证据，因此也面对妨碍司法公正罪。

庭上透露，在犯案期间，被告和黄义文会通过短信联络，商讨如何提高AGV的股价。

根据聊天记录，被告知道自己的行为是触法的，他也多次指示黄义文删除两人的对话。不过，黄义文并没有那么做。

商业事务局后来对黄义文针对一起无关的事件进行调查时，意外发现被告和黄义文的聊天记录，从而揭发这起阴谋。

黄义文和洪南华的案件目前在审理中。（人名译音）