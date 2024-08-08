中华总商会会长：铭记国家精神 这是再创辉煌的动力

新加坡中华总商会星期四（8月8日）举办一年一度富有意义与爱国情怀的国庆晚宴，总商会会长高泉庆致辞时提到新加坡的廉洁、公平与和谐等“软实力”，并说这是新加坡的国家精神，认为这值得国人引以为荣、铭记于心，这些国家精神也是新加坡再创辉煌的强大驱动力。

新加坡中华总商会是在新加坡丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton, Millenia Singapore）举行新加坡建国59周年国庆晚宴。

出席晚宴的嘉宾包括许多政商界翘楚，除了主宾交通部长兼财政部第二部长徐芳达之外，还有高级政务部长、政务部长、高级政务次长、执政和在野党国会议员、政府部门长官、各国大使、总商会董事和会员以及社会各界领袖，高朋满座，计约580人出席。

晚上7时左右，在出席者掌声欢迎下徐芳达部长步入宴会厅，不久后国歌奏起，过后全场在主持人带领下用华语念信约。

高泉庆致辞时表示，过去59年来，新加坡从一个资源匮乏的小岛国一步一个脚印，凭着建国先贤的高瞻远瞩与国人的团结一致与不懈努力，发挥了“天时、地利、人和”全方位的潜能，造就新加坡成为今天繁荣昌盛、人人安居乐业的美好家园。

他说：“今天我国最宝贵的资产，除了众所周知的‘人力资源’、经济、投资和基础建设等“硬实力”外，也涵盖廉洁政府、公平制度、种族和谐、国际信誉，以及扶助弱势群体和回馈社会的精神——这些‘软实力’或国家精神，是经过几代新加坡人的努力、牺牲和通过教育熏陶才建立起来的，值得我们引以为荣、铭记于心，也是新加坡再创辉煌的强大驱动力。”

今年是徐芳达部长首次受邀担任总商会常年国庆晚宴的主宾，第一道菜过后他便一桌接一桌的去敬酒、握手交谈甚至合照（全场共58桌），台上现场歌舞声参着台下欢愉谈笑声为背景，大屏幕不时播放部长“行程”，晚宴仍未结束。