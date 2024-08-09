又在零时零分诞下国庆宝宝 夫妇：简直是个奇迹

三年前国庆日的零时零分，新手夫妇迎来第一个女儿，今年同样在国庆日零时整，他们喜迎第二个国庆宝宝。

距离第二胎预产期还有约两周时间，刘永锋（38岁，销售助理经理）和张慧贤（36岁，高级执行主管）原本计划着如何为国庆日出生的女儿庆祝三岁生日，但星期四（8月8日）下午张慧贤午睡后见红，于是前往康盛医疗中心待产。

8月9日零时零分，张慧贤诞下一名2.8公斤的男婴。一儿一女都是在国庆日零时零分顺产出生，夫妻俩笑着说，这样的巧合让他们也十分惊喜。

刘永锋说：“两个孩子在同一天出生，我们感到非常惊喜，简直是一个奇迹！以后每年就可以一起为两个孩子庆祝生日，而且又是国庆日假期，是一件很幸运的事。希望我们每年都可以幸运地拿到国庆庆典的门票。”

张慧贤说，儿子的英文名叫Ayden，目前还没有为儿子取好华文名。她希望两个孩子都可以开开心心、健健康康成长，每年和国家一起成长、庆生。

竹脚妇幼医院也有一名3.1公斤的女婴在零时零分诞生，争当首个国庆宝宝。

这是沙阿（右）和阿努尔（左）夫妇的第二个孩子。（邬福梁摄）

这是沙阿（Muhammad Faiz Shah Bin Iskandar Shah，28岁，警官）和阿努尔（Nur Zuhairah Binte Anuar，25岁，文员）夫妇的第二个孩子。

迎来第二个宝宝的阿努尔喜悦之情溢于言表，她说：“今天是国庆日，我们的女儿在国庆日零时出生，而且明天是我的生日，真的是三喜临门。”