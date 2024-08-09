国庆敬礼仪式背景板倒下 五人受轻伤

国庆敬礼仪式舞台背景板突然倒下，导致五人受轻伤。

国会副议长陈舜娘星期五（8月9日）中午在脸书发文说，星期五早上举行国庆敬礼仪式时，舞台的背景板突然向前倒下，五名居民因此轻微被割伤和擦伤。社区紧急应变小组和筹委会第一时间，提供了及时援助。陈舜娘和她的团队后续也将继续跟进受影响的居民并调查此事，确保此类事件不再发生。

陈舜娘接受《联合早报》询问时补充说，事件是发生在樟宜四美民众俱乐部举办的国庆敬礼仪式上，当时正值活动尾声，大部分居民已经离场。五名受轻伤的居民过后也自行离开，并未送医。

脸书贴文一经发出就收获大量关注，大部分网友都留言感叹只有五名居民受轻伤是不幸中的万幸。一名疑似事件当事人的网友在贴文下发出现场图片，并称如果意外更早发生，后果将不堪设想。