涉红酒投资骗局卷逾1271万元 公司总裁面控

被指利用投资红酒骗局，卷走1271万零310元，执行总裁星期四（8月8日）加控七项失信及洗钱等控状。

警方星期四发文告，指本地酒经纪公司Premium Liquid Assets（简称PLA）在2007年2月至2011年6月间，向投资者推销投资期货酒（en primeur）计划。

PLA称，会代投资者将酒存放在国外的货仓几年，等时机成熟后，再将这批红酒转到投资者名下。

文告指出，PLA的执行总裁Eldric Ko与一名叫邱汉杰的男子，共谋欺骗投资者，将投资者汇到PLA银行户头里的1271万零310元占为己有，把钱汇到Grand Millesimes私人有限公司国外户头内，然后再把钱转到两个由Eldric Ko掌控的本地户头里。

Eldric Ko在警方展开调查前，于2011年5月离开新加坡，他今年5月回国时被捕，同月24日被控上法庭。

案件星期四过堂，Eldric Ko加控七项失信及洗钱等控状，他目前面对15项控状。Eldric Ko不得保释，案展9月6日过堂。

如果罪名成立，共谋欺骗者可被判坐牢长达10年外加罚款。失信者则可被判坐牢长达七年，或罚款，或两者兼施。

抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令者，可被判罚款不超过50万元，或坐牢不超过七年，或两者兼施。（人名译音）