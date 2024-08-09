疑充电中的电动脚踏车起火 金文泰组屋失火35人疏散

在卧室里充电的电动脚踏车疑因电池过热起火，金文泰一组屋单位遭大火吞噬，35人紧急疏散，一居民吸入浓烟但拒绝送院。附近单位一度切断电力和燃气供应。

这起火患发生在星期四（8月8日）晚上7时45分，地点是金文泰西2街第706座组屋的12楼单位卧房。

新加坡民防部队在答复《联合早报》询问时说，上述火患源自组屋单位的卧房，消防员到场时使用了一支水枪扑灭火势。

失火单位的住户在消防员抵达前已自行逃生。为安全起见，警方和民防部队还是疏散了住在附近的居民共35人。

初步调查显示，火患或源于在卧房充电的电动脚踏车（PAB）电池。

失火时，民防部队发现住在毗邻单位的一人吸入浓烟，但伤者拒绝送院。

民防部队提醒公众，切勿将个人代步工具和电动脚踏车长时间或通宵充电，也不要购买或使用非原装电池。

负责西海岸集选区事务的国家发展部长李智陞同日到失火组屋探视居民。他在脸书贴文说，没人在火患中受伤。

李智陞说，市镇理事会工作人员彻夜工作，以尽快恢复失火和附近单位的电力供应，并承诺会尽量将施工噪音降到最低，不影响居民。

李智陞星期五（9日）再次在脸书贴文，指他早上再次回访失火组屋，与受影响的家庭见面，以协助他们进行善后工作并提供支持。

失火单位走廊天花板和外墙被大火熏黑，国家发展部长李智陞（左二）到场视察。（取自李智陞脸书）

他透露，受影响组屋已恢复供电，但一些低楼层的单位尚未恢复煤气供应。“我们将与供应商合作尽快解决问题。目前公共区域还需清理和重新粉刷。”

民防部队数据显示，去年涉及电动脚踏车的火患有32起、个人代步工具18起，行动辅助工具则有五起。