阿裕尼集选区有新面孔 行动党杨陞才或回波东巴西服务

阿裕尼集选区出现新面孔，在武吉知马基层服务的商人沈茂强参加在巴耶利峇国庆敬礼仪式，该区基层组织顾问，也是人民行动党巴耶利峇支部主席杨陞才不愿就行动党阿裕尼团队会否变动置评，只说一切交由党总部宣布。

巴耶利峇国庆敬礼仪式星期五（8月9日）上午在巴耶利峇高文民众俱乐部举行。沈茂强（55岁）抵达敬礼仪式现场时，记者注意到有一部分基层领袖已经跟他相当熟稔，一一介绍区内居民委员会、邻里委员会的负责人给他认识。

沈茂强是上市公司新晔启华（Serial Achieva）的执行董事兼首席执行官，他目前也是武吉知马公民咨询委员会主席。

当记者问沈茂强是否要换个地方服务时，他没有直接回答，只说：“我过来走走看看，武吉知马已经做了很多年，那边也需要更新。”

45岁的杨陞才不愿对行动党阿裕尼团队会否变动置评。他说：“这些请等行动党总部宣布，我们这个团队在上一届大选之后，就已经准备好为民服务。”

2020年大选，行动党在阿裕尼派出的团队除了杨陞才，还有赖添发（61岁）、陈惠意（46岁）、蔡荣良（52岁）和山水·卡玛尔（Shamsul Kamar，51岁）。他们目前都是阿裕尼集选区基层组织顾问。

据悉，除了杨陞才可能调离阿裕尼，这个团队预计还会大洗牌，有更多人员变动。

杨陞才2017年到巴耶利峇基层服务之前，曾是行动党波东巴西支部秘书。

被问到是否“回老家”服务，杨陞才说他其实从未离开波东巴西，仍旧在大约10年前由他设立、为该区弱势群体提供法律咨询服务的法律诊所（legal clinic）帮忙。