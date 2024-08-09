距离国庆庆典开场不到一小时 会场突降大雨

距离我国独立59周年国庆庆典开场不到一小时，现场突降暴雨，但民众热情不减，仍在雨中入场，并在会场耐心等候。

今年庆典在政府大厦前大草场举行，前奏演出预定星期五（8月9日）下午5点30分开始，不料下午4时50分左右，现场突然下起暴雨。

会场突降暴雨，但民众热情不减，仍在雨中入场。（林明顺摄）

观看国庆表演的公众下午4时开始入场，已入座的公众都纷纷撑起雨伞或穿上雨衣。

公众吴英风（69岁，退休）和陈彩兰（68岁，家庭主妇）夫妻，上一次来看国庆庆典已经是10多年前的事了。吴英风说：“我们四点多就来了，要进场的时候突然下雨。国庆礼包里面因为没有雨衣，所以我们全身湿透了。”

距离国庆庆典开场不到一小时，现场突降暴雨，但民众热情不减，依旧在位子上等候。（陈渊庄摄）

目前还不知道大雨是否会影响红狮等户外庆典表演环节，国庆庆典执委会尚未公布更多详情。

随着雨势转小，工作人员抓紧时间，清理表演区域的积水，确保庆典能准时开场。（李冠卫摄）

除了政府大厦前大草场的庆典现场，全国职工总会也在中央岬举行国庆庆祝活动，吸引几千人参加，从下午3时就陆续有人入场。但是，由于大雨突然袭来，许多公众措手不及，急忙找地方避雨，不少人就跑到一旁的职总大楼。

主办方早有准备，立刻为人们提供雨衣。现场也有不少人穿起雨衣或打着雨伞，留在现场继续参加活动。

全国职工总会也在中央岬举行国庆庆祝活动，吸引几千人参加。尽管大雨，现场有不少人穿起雨衣或打着雨伞，留在现场继续参加活动。（张俊摄）

根据国家环境局天气预报，本地东南部地区在下午4时30分到傍晚6时30分，会持续下雷阵雨。卫星云图显示，滨海湾在内的南部地区云层最密集，料降雨量最大。