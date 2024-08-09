KPE沈氏道出口汽车与罗厘相撞 七人送院

一辆汽车与一辆小型罗厘在快速公路出口处相撞，七人送院治疗，包括三名孩童。罗厘驾驶员一度受困，新加坡民防部队人员合力将他救出。

这起车祸发生在星期五（8月9日）下午约2时35分，地点是加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）往东海岸公园大道（ECP）方向，靠近沈氏大道出口的路段。车祸涉及一辆白色汽车和一辆小型罗厘。

根据社交媒体流传的两分钟多画面，车祸后，白色汽车横摆占据数个车道，损毁严重，安全气囊已弹出，车上一名男驾驶员和后座老妇受伤躺着。不少车主也下车帮忙，有人拿来雨伞遮阳，也有人手持电动小风扇帮老妇降温。

视频显示，不远处的小型罗厘也损坏不堪，男驾驶员坐在驾驶座似乎无法动弹。拍摄视频者不断关心伤者的情况，并称已拨电召救护车，要求其他车主避免移动伤者，等待专人前来，有网民赞扬他的做法。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实接获相关车祸通报。民防人员抵达后，发现一人受困在一辆小型罗厘的驾驶座上，随即使用液压救援工具救出伤者。

民防部队将四人送往陈笃生医院救治，另三名孩童送往竹脚妇幼医院。

新加坡警察部队受询时说，35岁男罗厘驾驶员、44岁男汽车驾驶员，以及年龄介于四岁至70岁的五名汽车乘客，在意识清醒下送院治疗。

警方调查仍在进行中。