【奥运会】我国政要祝贺墨士廉得铜 尚达曼总统：我国体坛有新气象

我国17岁小将墨士廉星期五（8月9日）在巴黎奥运会男子水翼风筝板决赛为我国带来一枚铜牌，成为我国历来最年轻的奥运奖牌得主，并庆祝新加坡59岁生日。总统尚达曼和总理黄循财都在社交媒体发文祝贺墨士廉。

尚达曼总统在脸书帖文表示，墨士廉前途无量，其成熟超出了他的年龄，我国体坛也有了新气象。

他指出，我国自1960年罗马奥运由举重好手陈浩亮摘下银牌以来，超过半世纪没有赢得奥运奖牌。“自从2008年起，新加坡团队已经带回三枚铜牌（包括墨士廉的铜牌）、一枚银牌和约瑟林的历史性金牌。”

他也举例了我国其他选手的优异表现，包括我国羽将骆建佑在巴黎奥运闯入八强；杨佳敏也险些进八强；皮艇选手陈洁娴进入半决赛；珊蒂在去年称霸亚洲女子短跑。

尚达曼写道：“年轻的新加坡一代正认真对待他们的运动，也得到更强大的支持，并达到更高的目标。他们展示了当我们，特别是父母为他们的孩子腾出空间，让他们通过体育发展自我能达成的成就。让他们在生活中找到自己的方向，并支持他们做出的选择。”

“国际赛奖牌和奖项不会轻易而来，但更重要的是整个过程，路途上遇到的朋友，以及为实现自己设定的目标而努力的痛苦和快乐。”

Maximilian Maeder has a great future. He just won the bronze in the kitefoiling event in Olympics sailing. At 17, he’s... Posted by Tharman Shanmugaratnam on Friday, August 9, 2024

黄总理：感谢墨士廉为我国带来美妙生日礼物

黄循财总理也写道：“就在我们完成了（国庆）典礼庆祝后，墨士廉成功克服恶劣的海上条件，成为最年轻的新加坡奥运奖牌获得者。”

“祝贺墨士廉在水翼风筝板项目中获得铜牌！感谢你为新加坡带来如此漂亮的生日礼物！祝新加坡团队在余下的赛事中一切顺利。”