【奥运会】我国女将陈暄尹女子高球赛维持第36位

我国选手陈暄尹星期五（8月9日）在巴黎奥运会女子高尔夫球赛第三回合，挥出高于标准杆一杆的73杆，以总成绩221杆，在60位选手中保持并列第36名。

首次参加奥运会的陈暄尹第三回合取得两个“柏蒂”（比标准杆少一杆），同时吞下一个“博基”（比标准杆多一杆）及一个“双博基”（比标准杆多两杆）。她在首两个回合分别打出78杆和70杆。

第二回合后领先的瑞士选手摩根·梅特罗（Morgane Metraux）在第三回合打出71杆的低于标准杆一杆成绩，以207杆总成绩继续领跑。不过这回她并非单独领跑，新西兰韩裔选手高宝璟打出68杆成绩，同样以207杆和摩根并列第一。

美国华裔选手张斯洋打出了低于标准杆五杆的67杆成绩，排名跃升九位，以两杆之差的209杆成绩，和日本选手山下美梦有并列第三。

泰国选手阿塔雅·提提库（Atthaya Thitikul）挥出69杆，保持稳定发挥，目前以210杆排名第五，仍然有望争牌。

世界第一的美国选手兼上届冠军内莉·科达（Nelly Korda）挥出70杆，成绩上升五位，和两位中国选手殷若宁、林希妤及首日领先的法国选手席琳·波蒂尔（Celine Boutier），以212杆成绩并列第七位。

本届奥运会高尔夫球赛不设晋级线，全部60名球员将参加四回合的比赛。第四回合也就是最后一回合将在星期六（10日）进行，届时将决出金银铜牌得主。