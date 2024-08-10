【奥运会】皮艇女将陈洁娴半决赛小组第六 傍晚争取更好排名

我国皮艇女将陈洁娴星期六（8月10日）在巴黎奥运会女子500米单人皮艇第一场半决赛中，以1分55秒15排名小组第六，傍晚将在最后一场比赛中争取更好排名。

根据规则，四场半决赛中各场前两名可以晋级决赛A争夺金银铜牌；第三名和第四名参加决赛B；第五名和第六名参加决赛C。

32岁的亚运会银牌得主陈洁娴排在第八水道。她起始不错排名第三，在250米处排第四，不过下来被其他选手反超，在八位选手中以排名第六完赛。

她在新加坡时间同日傍晚6时40分将参加决赛C争取好排名，其总排名将至少在17至24名之间。