莆田中央厨房获准恢复营业

字节跳动食物中毒员工上升至169人，莆田中央厨房遵循新加坡食品局要求为设施消毒，让员工重新报读食品安全课程，中央厨房如今获准恢复营业。

《联合早报》早前报道，截至7月31日，字节跳动员工集体食物中毒事件受影响人数达130人，供餐的莆田中央厨房和云海肴纳福城分店在7月31日也被令暂停营业。

卫生部和食品局星期六（8月10日）发出联合文告说，共有169人因食用了包括莆田在内的两家餐饮提供商向字节跳动位于莱佛士码头一号的办公室提供的食物，而感染了肠胃炎。当中17人事发后须留医治疗，目前都已出院。

为保护消费者，食品局7月31日要求莆田的中央厨房暂时停业。

停业期间，莆田遵照食品局指示，丢弃所有即食食品、解冻食材和易腐食物，并清洗和消毒设施，包括器材、器皿、桌面和地板。负责处理食物的员工重上和通过了第一级食品安全课程。食品卫生人员也重新参加并通过了新技能资格（WSQ）餐饮卫生审核课程。

当局在文告中说，停业令虽已解除，但食品局会继续密切监督莆田，确保餐馆遵守食品安全要求。食品局将研究肠胃炎事件的调查结果，若发现餐饮业者触犯环境公共卫生（食品卫生）条例，将采取执法行动。

违例者可面对最高2000元罚款；若持续违规，可被处以每天最高100元的追加罚款。

当局强调，维护食品安全人人有责，呼吁餐饮业者时刻维持良好的食品和个人卫生习惯。

公众若发现食肆有不良的卫生作业，则不应光顾，公众也可通过网站www.sfa.gov.sg/feedback向食品局提供详情，好让当局得以跟进调查。

当局也提醒，为避免疾病传播，公众应保持良好的个人卫生习惯，包括用餐前和使用厕所后用肥皂洗手；咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮住鼻子和嘴巴，之后立刻把纸巾扔进垃圾桶，以及不要和他人共用餐具、牙刷和毛巾等。