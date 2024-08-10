新加坡国际港务集团收购波兰Loconi85％股权

新加坡国际港务集团（PSA International）收购波兰多式联运运营商Loconi International S.A.（简称Loconi）85％股权。

港务集团星期六（8月10日）发文告指出，子公司PSA Baltics N.V.已经签署一份协议，向上市的波兰货运代理商ATC Cargo S.A.，收购Loconi的多数股权。

港务集团说，这一战略举措旨在开发新的铁路服务，为客户提供更多选择，实现从公路到铁路的运输模式转换。

通过此次收购，港务集团计划加强位于波兰格但斯克（Gdansk）的波罗的海集装箱码头（Baltic Hub Container Terminal）的现有腹地连接，并将港口的业务范围扩展至中欧和东欧新市场。

港务集团说，上述交易尚须获得相关部门批准。

Loconi成立于2011年，为船运公司和货运代理商，提供无缝隙的物流服务，结合铁路、最后一英里公路运输和集装箱货物的堆场服务（depot service）。

Loconi每月在波兰的五条廊道运行220列火车，每年处理约25万个标准箱（TEU）。

波罗的海集装箱码头是港务集团与Polish Development Fund和IFM Investment Fund的合资企业。那是一个正在迅速扩张的深海码头，它的铁路目前每月运行500多列火车。

收购Loconi后，波罗的海集装箱码头将可增加从格但斯克出发的列车。