【奥运会】我国健儿奥运表现佳 星期三办开顶巴士庆祝游行

随着我国皮艇女将陈洁娴和高尔夫球女将陈暄尹在巴黎时间星期六（8月10日）完成各自的比赛，23名新加坡运动员的巴黎奥运会征程也全部宣告结束。本周三（8月14日）上午，为我国夺下铜牌的墨士廉及其他新加坡选手将参与开顶巴士游行，庆祝我国健儿的成就同时也答谢国人的支持。

在巴黎奥运会上，我国两届水翼风筝板世界冠军墨士廉在新加坡国庆日当天献礼摘铜，成为本地首位站上奥运会领奖台的帆船手，这无疑是新加坡代表团在本届奥运会上的最大亮点。

长距离女泳将颜欣慧在女子800米和1500米两项自由泳项目中刷新个人与全国纪录，也是一大里程碑。她在1500米半决赛总排名第九，距决赛仅一步之遥，同时也是自2012年的陶李之后，首位在奥运会上打破全国纪录的新加坡女泳手。

射击女将郑琇鸿、羽毛球男女单代表骆建佑和杨佳敏，以及单人皮艇女将陈洁娴也都有上佳表现。郑琇鸿在25米手枪预赛的40名选手中排名第12，距决赛仅两分之遥，创新加坡射击队历来奥运最佳成绩。

骆建佑和杨佳敏分别闯入复赛和16强，扯平了新加坡羽毛球男女单在奥运会上的最佳成绩。参加女子500米单人皮艇赛的陈洁娴也是首名在奥运会上闯入半决赛的新加坡皮划艇选手。

在以上提及的几名选手中，除了骆建佑和杨佳敏之外，其他人都上演了奥运首秀。事实上，参与本届奥运会的23名选手中，有多达15人是第一次参赛。

（左起）新加坡体育学院院长苏淳伟博士、巴黎奥运会新加坡代表团团长陈文皓和新加坡全国奥理会秘书长曾成兴出席了在巴黎奥运村举行的新加坡代表团总结记者会。（谢智扬摄）

三分之二是奥运新秀

新加坡体育学院院长苏淳伟博士在8月10日举行的巴黎奥运会总结记者会上说：“最令人乐观的是，我们这批运动员中有三分之二是第一次参加奥运会，其中有不少是青年。如果你去追踪他们近一两年来的成绩，你会发现他们都曾经在区域或亚洲级别的赛事中，击败过排名高于他们的选手，所以我很有信心，我们会在东运会和亚运会上看到许多突破性的表现。”

巴黎奥运会新加坡代表团团长陈文皓则认为，作为一个小国，我们应该开始发展小众运动，并在这些小众运动中处于领先的位置，水翼风筝板就是一个例子。他还说：“其实我有点失望，我们无法派一些年轻运动员来这里参加一些城市运动。你可以想象他们在巴黎协和广场参加滑板比赛吗？这是多么激励人心的事。”

我国奥运健儿8月14日将坐开顶巴士庆祝游行

苏淳伟博士也在记者会上透露，他们将在8月14日为参加巴黎奥运会的新加坡健儿举办一场庆祝游行。新加坡健儿将在当天上午11点30分至下午1点乘坐开顶巴士游行，途经海湾道（Bayfront Avenue）、牛车水、乌节路、实龙岗路与维多利亚街（Victoria Street）。