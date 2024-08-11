【奥运会】被国人感动 墨士廉重展笑颜

墨士廉认为自己哭是因为多重原因，但国人给予他的巨大支持，已让他走出悲伤。

相信在国庆日当天通过电视转播观看巴黎奥运会男子水翼风筝板决赛的观众都看到了，我国两届世界冠军墨士廉在获得铜牌后，伤心地久久不肯下船，上岸后与母亲相拥许久的揪心画面，不过他星期六（8月10日）现身巴黎奥运村，再次接受访问时已重展笑颜，原因是国人的巨大支持，深深感动了他，也让他走出了悲伤。

问他在比赛后最令他感动或开心的事，他突然拿出手机，展示他在社交媒体上收到的大量留言。他说：“我好像完全没有看到有任何负面的留言，所有的留言都是洋溢着喜悦和自豪感的。”

“我本想一一回复，但实在太多了，所以我最后只回复了那些我有手机号的。”

“这只是四分之一，所以我发现要一一回复是不可能的。我想我必须在IG上发限时动态来感谢大家。”

墨士廉只获铜牌后在船上痛哭，教练在安慰他。（谢智扬摄）

哭是因为多重原因

墨士廉的母亲丁慧卿之前在接受《联合早报》的采访时透露，自儿子12岁后就从未看过他哭，父亲瓦伦丁·梅德（Valentin Maeder）则觉得，儿子哭是因为想要送给国人更好的生日礼物，那他本人怎么说？

墨士廉认为，这其中夹杂了很多因素，并尝试解释这复杂情绪。他说：“很不幸地，我无法克服自己天生想要做好一件事情的欲望。加上诸事不顺，要等很多才能再来一遍，无法看到大家原本可以更开心的样子，还有奥运会四年只有一次等等，这些融合在一起就产生了强烈的感受。”

他同时也承认，自己在比赛中犯下了一些错。他说：“在一般的情况下，A情况发生时，你就得采取B计划，但我昨天却没有这么做，我反而做了其他选择。”

“我在第一场决赛的表现虽然也不是很好，但我继续遵照计划，而它帮助了我。”但他表示，那其实不是他第一次没有按照计划行事。“这在运动中是正常的，因为当很多事情同时发生时，你不可能像机器人一样，一直都那么完美”。

不过他强调，他其实没有那么困扰，哭只是当下的一个反应。他说：“你会生闷气，但这一切都在我看到大家对我能够夺牌，就表现得如此雀跃给抵消了。我一直都说，我希望通过自己在这项运动中的努力，把快乐带来大家，所以当我看到这一切成真时，这激起了我心中的火，想继续和尝试复制好表现。”

奥运让他感觉和国人团结一心

问他感觉奥运会和其他比赛有何不同，他说：“感觉和国人团结一心。虽然它会对你产生一点影响，但这更多是积极的，因为这种和国人团结一心和能够分享的感觉，给我了很多的快乐。如果你经历这些事情时是孤独的，就算你赢得了所有比赛，但这些都是为了什么？为了谁？当你看到自己的努力能鼓舞到其他人，这会让你的运动生涯变得非常值得。”

“老实说，我很惊讶我的成绩得到了如此多的积极评价。”

至于从本届奥运会学到了什么，他则说：“我学到了原来拥有感恩和分享的心态是如此宝贵的。我觉得自己好像产生了前所未有的积极影响。你看我回来的时候，眼里还泛着泪光，但我后来并非强颜欢笑，我微笑是因为觉得自己达到了其中一个目标，那就是给国人带来了快乐。”

在结束了首趟奥运之旅后，墨士廉将在星期天（11日）参加完巴黎奥运会的闭幕式后，隔天就和我国另一名帆船手卢军汉一起飞回新加坡。

墨士廉透露，他会在新加坡待至9月初，而妈妈已下了“懿旨”，回国后的前三天只能陪伴家人和朋友。