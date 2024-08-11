去年收入第10百分位低薪就业居民总月入为1800元 比10年前增50％

全职就业居民中，收入第10百分位低薪雇员的名义总月入，从2013年的1200元，增加至去年的1800元，增幅为50％。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生日前书面回复淡滨尼集选区议员朱倍庆的国会询问时，透露上述数据。

总的来说，总月入最低20%或更低（不包括雇主公积金缴交额）的全职就业居民员工中，每10人就有九人受惠于渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）、本地薪金门槛（Local Qualifying Salary），以及渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark）等措施。

陈诗龙说，以收入1800元或更低的全职就业居民，也就是收入最低的一成人士来说，每10人中大约五人受益于渐进式薪金模式；至于本地薪金门槛，则是每10人中大约三人。

今年7月起，本地薪金门槛已从1400元调高至1600元。陈诗龙指出，这意味着，那些收入最低一成的低薪者中，之前若收入低于1600元，他们的薪金会调高到至少1600元。在人力市场紧缩的情况下，即使没有直接受惠于渐进式薪金模式或本地薪金门槛的员工，薪金也会有所增长。

除了渐进式薪金模式和本地薪金门槛，政府也通过就业入息补助计划（Workfare Income Supplement），给予低薪员工额外援助。

此计划下，年龄30岁及以上的员工，每年可获最多4200元补助金。明年起，每年可领的最高补助金额将增至4900元。越年长的雇员，可领取的补助金越高。