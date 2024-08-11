Pollux Properties接65万元索赔状 发布上半年亏损预警

房地产股Pollux Properties全资子公司就东海岸私宅项目Mayfair Residences缺陷问题，接到索赔状。

公司在星期四（8月8日）发布的文告中表示，全资子公司Giorgio Residences，是在去年10月10日收到来自分层地契计划第4665号管理公司（Management Corporation Strata Title Plan No.4665）的索赔状（statement of claim）。后者要求公司赔偿65万元，并就Mayfair Residences相关的缺陷问题进行赔偿，具体金额待进一步评估。

由于Giorgio Residences去年8月已从公司登记册中除名，因此，公司去年10月并未获悉该索赔状。直到索赔状今年7月30日左右被送至Giorgio Residences的最后注册地址时才得知。

Giorgio Residences被列为三名被告之一，其余两名与公司无关。

Pollux Properties表示，公司正在寻求法律意见，并计划采取措施积极抗辩，并认为索赔不会对其财务状况和持续经营能力产生重大影响。

属于永久地契的Mayfair Residences位于东海岸，拥有20个单位，于2016年落成。

另外，公司也在最近发布的业绩指引中表示，预计将在截至今年6月30日的上半年将出现亏损，亏损产生的主要原因是印尼盾对新元贬值以及房产税提高。

公司股价上周四收于0.026元，起4％。

