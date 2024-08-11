再指等候正法的死囚遇不公对待 TJC三天内二度接内政部更正指示

指两名等待正法的死囚受到不公待遇，以及我国使用死刑随意决定他人生死，内政部三天内第二次对反对死刑公民组织的社交媒体贴文发出更正指示。

内政部星期天（8月11日）发文告说，当局注意到Transformative Justice Collective（TJC）本月6日于脸书、Instagram和X平台（前称推特）的贴文，以及名为“Julie O’Connor”的用户本月6日在职场社交平台LinkedIn发表含虚假陈述的内容，指当局在没透过正当法律程序就分别安排两名死囚于本月2日和7日正法，同时指我国使用死刑随意决定他人生死。

在这之前，内政部长尚穆根本月8日已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处向TJC发更正指示。该组织本月1日发表关于等待正法的死囚受不公待遇的虚假陈述， 并在8日接到更正指示后，在网站和社媒上载更正告示。

内政部：本月8日已发文告 所有等待正法的死囚都获得公平对待

内政部指出，当局本月8日已发文告说，所有等待正法的死囚都获公平对待，审讯期间也可得到律师的协助。只有在囚犯用尽上诉权和总统特赦程序后，当局才会安排正法。当局如此对待所有死囚，包括上述贴文中提到的两名死囚。

当中，在7日被正法的第二名死囚因持有35.85克的纯海洛英，2021年8月10日被判处死刑，上诉和总统特赦申请也在2022年被驳回。他随后提出复审申请也被驳回，并也在正法前撤回和其他死囚发起的民事诉讼。

正因如此，指当局没透过正当法律程序即安排上述两名死囚正法是错误和具误导性的。

内政部也说，新加坡的所有法律，包括与死刑有关的法律，都由国会和总统根据正当的法律程序考虑和制定。“要制定或修订任何法律都必须经过国会程序，并得到总统同意，法律才能生效。我们的法律不是随意制定的。”

内政部长尚穆根通过防止网络假信息和网络操纵法令办事处，向TJC发更正指示，要该组织在脸书、Instagram和X平台（前称推特）上载更正告示，以及向LinkedIn发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction），让平台在Julie O’Connor的贴文旁放置更正指示。

内政部说，政府严厉看待故意传播虚假信息的行为。“这些不实的言论可能会削弱公众对新加坡政府和司法机构的信任。”