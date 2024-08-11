脸书发现好康订外卖 女子坠骗局怒报警

订外卖被骗！女子从脸书发现好康，岂料付款后才发现被骗，损失130元，气得报警并发简讯给骗子呛声说：“100多元也要骗？”

公众陈小姐日前在脸书贴文，指星期四（8月8日）在脸书看到名为“轻食煮义”的Tingkat订餐服务专页，便私讯对方。

对方先是介绍所运送的餐点属于中式健康工作餐，而且还有活动限时优惠，20餐只需130元又或是180元享有30餐，平均一餐介于6元至6元5角，同时也指优惠期间免费送餐。

陈小姐表示，只需要一人份，并询问是否提供素食餐点时，接着也询问运送详情，以及能否先试试餐点。

由于陈小姐保有戒心，因此希望与对方交换联络方式，转换到WhatsApp平台沟通，不过对方强调要确认订单后，才会提供电话号码。

“对方只能用中文沟通，而且他们的页面和上传的照片，看起来很不可靠，因此才会要求WhatsApp号码沟通。”

根据双方在脸书上的对话，陈小姐最后还是决定相信对方一次，并从星期五（9日）起开始订餐。

星期四下午2时左右，她将130元汇入对方户头，对方表示收到。陈小姐下午4时左右询问，隔天几点送餐，对方称星期五中午12时会送餐。

但到了隔天，陈小姐迟迟未收到餐点，下午3时发了一则短信给对方：“100多元也要骗？烂。”

怎知连这则短信也发不出去，对方似乎关闭脸书账号，陈小姐才愤而报警。

脸书专页疑点多 美食照同时间上载

脸书专页漏洞不少，许多“美食照”都是同一时间上载。

根据记者星期六（10日）下午查询，发现提供餐食的脸书专页有许多疑点。

据观察，该脸书于8月6日上载了一系列食物照片，然而这些照片又出现在不同日期的帖文中，最旧的内容是2023年尾。

记者傍晚再次查询，脸书专页已经消失。