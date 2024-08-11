携菜刀出席国庆活动引发骚动 37岁男子被警方逮捕

男子出席波那维斯达的国庆活动，身上竟带着密实包裹着的菜刀，引起保安团队关注，现场掀起一阵骚动，他过后被警方逮捕。

这起事件发生在星期六（8月10日）傍晚6时许，地点在波那维斯达地铁站旁的国庆活动现场。

《新明日报》接获读者通知，有一名男子带刀进入会场，但在过安检时被发现，顿时引起一阵骚动，惊动警方到场调查。

根据照片，涉案者是一名体型高大的男子，身穿绿色上衣和蓝色牛仔裤，四五名警员围在对方身旁问话。男子被查出持有一把超过20公分的菜刀，刀子以纸张严密包裹着，外面还套着一层塑料包装。

记者于晚上8时许抵达地铁站外，活动现场至少有数千人，不少工作人员皆表示知晓此事。

一名不便具名的知情者表示，男子相信是一名印度客工，对方在傍晚6时许排队入场，并过安检时，保安团队发现他随身携带一把菜刀，因此立即截住对方，随后通知警方到场。

知情者也透露，男子在整个过程中并没有出现激动的行为或言语，也不曾亮出菜刀。

“大家都吓了一跳，幸好没有发生意外，不然这么多人，后果不堪设想。”

警方到场后将男子带到一旁问话，活动没因此事中断，随后男子跟着警员一同离开。

警方受询时证实案件，一名37岁男子因持有攻击性武器被捕，现场也起获一把菜刀。案件还在调查中。