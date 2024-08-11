东海岸公园海滩完成清污 全面对外重新开放

受漏油事件影响近两个月，东海岸公园海滩全面对外开放，但国家公园局不建议公众进行接触海水的活动。

国家公园局星期天（8月11日）在脸书贴文说，东海岸公园海滨已全面完成清污工作，所有海滩重新开放。

公园局说，尽管进入海滨是安全的，但目前仍不建议公众到水域游泳，或进行尾波冲浪（wakeboarding）及立式桨板（stand-up paddling）等接触海水的活动。

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

东海岸公园的B区、E区和G区沙滩陆续在7月底重新对外开放，公众可进入这些区域内，进行划皮艇等不直接接触海水的水上活动。

8月3日，圣淘沙西乐索海滩也宣布重新开放，丹戎海滩与巴拉湾海滩料本月内也会重开。