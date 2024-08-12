星期一开盘可关注股票

市场担忧情绪改善，美股上周闭市时抹去当周大部分跌幅。上星期五（8月9日）纳斯达克指数上涨0.51％，收于16745.30点；标普500指数涨0.47％，报5344.16点；道琼斯工业指数涨0.13%，报39497.54点。

因国庆日，新加坡股市上星期五休市。海峡时报指数上星期四（8日）上涨12.11点或0.37%，闭市报3261.83点。全场成交量9亿8652万股，总成交额12亿2000万元。

亚太区域股市星期一（12日）开盘集体上扬，首尔涨1.15%，东京和悉尼也分别上涨0.74%和0.72%。

星期一可关注的本地股票：

*大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）公布上半年业绩，由于日元兑新元疲软，截至6月底信托可派发收入减少5.7%至1710万元。每股派息2.45分，低于去年同期的2.61分，派息日为9月26日。上半年信托净房地产收入同比减少8.2%至2120万元，营收同比下降10.7%至2760万元。信托上星期四闭市股价跌1.7%，报0.58元。

*和美置地（Ho Bee Land）盘前宣布，集团出售生物科学产业Elementum的49%股份，预计交易将于8月21日完成。该产业的约定价格为5亿5500万元。考虑到资产净值和剥离收益，出售股份的购买价约1亿3400万元，将全部以现金交易。根据集团截至去年底的财务报表，该产业账面价值约为4亿8330万元，约定价格比账面价值高出约7170万元。集团上星期四闭市股价上涨0.56%，报1.79元。

*Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT）盘前公布，信托签订了总价值达5亿5000万美元（约7亿2800万新元）的信贷协议，其中包括一项4亿美元的定期贷款和一项1亿5000万美元的承诺循环信贷。贷款的初始到期日为2026年7月，可延长至2027年7月。信托计划将这笔贷款用于对现有5亿430万美元借贷的再融资，以及信托资本支出和营运资金。信托上星期四闭市股价跌2.87%，报0.169美元。

*康盛人生集团（Cordlife）盘前发布盈利预警，集团预计上半年净利将比去年同期出现大幅下降。具体细节将在8月14日或之前发布的业绩报告中公布。集团上星期四闭市股价维持在0.147元。

*奥新全民口腔（Aoxin Q & M）公布上半年业绩，截至6月底公司扭亏为盈，净利达733万人民币（约135万新元），去年同期则为净亏损115万人民币。公司每股盈利1.43分人民币，去年同期则为每股亏损0.23分人民币。在医疗保健和实验室服务部门收入增长的带动下，公司营收同比增加6%至8540万人民币。公司上星期四闭市股价维持在5.2分。

*皮肤和美容医疗公司阅肤（Niks Professional）公布上半年业绩，截至6月底公司净利润减少15.1%至93万元。每股盈利从去年同期的每股0.84分，减少至0.72分。在中国销售额的增加，推动公司上半年营收增长1.5%至540万元。公司上星期四闭市股价维持在0.144元。