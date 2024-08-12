行动党阿裕尼团队洗牌 商人沈茂强和工会领袖捷鿔任支部主席

人民行动党阿裕尼集选区团队洗牌，商人沈茂强和工会领袖捷鿔分别受委巴耶利峇和友诺士行动党党支部主席，取代杨陞才和蔡荣良。

沈茂强和捷鿔（Jagathishwaran Rajo）相信会在来届大选中代表行动党，参加阿裕尼集选区议席的竞逐。

行动党星期一（8月12日）上午公布任免时，没有提到杨陞才和蔡荣良的动向，只说他们会协助完成过渡。

“行动党感谢他们在友诺士和巴耶利峇区的服务，并期待他们未来在其他职位上做出贡献。”

沈茂强和捷鿔的任命即日起生效。

《联合早报》上星期五（9日）独家报道沈茂强（55岁）有可能加入行动党阿裕尼集选区团队的消息。

沈茂强是上市公司新晔启华的执行董事兼首席执行官，以及卫星通讯设备制造商Global Invacom、美特医疗保健和USP集团的董事，也是众弘福利协会主席、潮州八邑会馆总务暨国内外事务组主席。

他2015年起活跃于兀兰和武吉知马支部，并担任行动党武吉知马支部副主席超过六年。

沈茂强在脸书贴文说：“我很荣幸加入巴耶利峇团队，并将致力于尽我所能为巴耶利峇居民服务。我要感谢Alex（杨陞才）所做的一切。就让我们一起建设一个更美好的社区！”

I am honoured to join Team Paya Lebar and committed to serve the residents of Paya Lebar to the best of my ability.... Posted by Kenny Sim 沈茂强 on Sunday, August 11, 2024

杨陞才也在贴文说，他相信沈茂强会继续带领团队不断发展壮大，并说经历三次选举失利的团队没有丧失为居民服务的信念，是最让他感动的。

他也说：“过去八年我很荣幸能够领导这支由活跃党员和志愿者组成的出色团队，并与他们并肩合作为巴耶利峇社区服务。这让我感到非常荣幸。”

捷鿔（37岁）是国内税务局职员联合会执行秘书、职总自由业者和自雇人士署助理署长，以及音像与创意专业人士协会首席工业关系官。

他2009年起活跃于荷兰—武吉知马集选区的正华分区，并担任支部秘书八年。

捷鿔星期一上午在脸书贴文说：“我很荣幸出任行动党友诺士支部主席。我由衷感谢蔡先生和敬业的友诺士团队，在过去12年不懈的奉献与努力。我期待与友诺士团队一起努力，为我们的居民服务。”

蔡荣良的贴文说，过去12年与许多兢兢业业的活跃党员一起为友诺士居民服务，让他非常感激与荣幸，友诺士精神和居民的善举令人鼓舞。

他也说会以支部顾问的身份继续帮助捷鿔，并相信他也会为居民尽最大努力。“我将继续坚定不移地为新加坡人服务，以及在有需要的时候，继续为党做出贡献。”

阿裕尼集选区的议席2011年大选落入工人党团队之手，2015年和2020年大选行动党都没能夺回这个选区。