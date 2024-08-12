日元走软 大和房屋物流信托上半年每单位派息降至2.45分

受日元疲弱影响，大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）2024财年上半年的每单位派息（DPU）同比减少6.1％，至2.45分，派息日为9月26日。

信托星期一（8月12日）公布上半年业绩报告，由于日元兑新元疲软，信托截至6月底的可派发收入减少5.7%至1710万元。净房地产收入（NPI）同比减少8.2%至2120万元。若以日元计算，在新资产的贡献下，信托上半年净房地产收入则同比增加2.8%。此外，上半年信托营收同比下降10.7%至2760万元。

和2023财年上半年比较，2024财年上半年日元兑新元汇率走软了约10%。截至6月底，新元兑日元汇率在119左右。

截至6月底，信托上半年投资组合入驻率为96.6%，小幅低于去年同期的98.6％；加权平均租赁期（WALE）从去年同期的6.6年，减少至6.3年。续约和新租约的租金涨幅介于零到18%不等。

债务方面，信托截至6月底的总杠杆率为36.8%。全部贷款都是固定利率。

报告显示，信托在上半年完成了对日本DPL Ibaraki Yuki和越南D Project Tan Duc 2的收购。截至6月底，两处项目全部入驻。前者为永久产权物流地产，位于大东京地区；后者是一个冷藏设施，位于胡志明市和湄公河三角洲地区之间，是信托在日本以外的第一个房地产项目。

展望未来，预计日本电子商务和第三方物流市场增长以及现代化物流设施有限等因素的推动下，日本对物流设施的需求将保持稳定。同时，随着越南电子商务以及中产阶级的增长，对新鲜产品需求的增加，将推动当地冷链市场的发展和对冷藏设施需求的增长。

截至发稿10时40分，信托股价涨0.86%，报0.585元。