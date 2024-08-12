关税局逮五人查获漏税香烟 涉逃税逾87万元

新加坡关税局展开两次执法行动，共起获4480条和3万5838包漏税香烟，涉及逃缴超过87万元消费税。涉案的五人中有四人被控，一人仍在调查中。

关税局星期一（8月12日）发文告说，当局7月31日在兀兰12道的一个工业单位，展开打击漏税香烟的执法行动。

执法人员在工业大厦外逮捕了四名男子，并在玻璃砖块货品中查出漏税香烟。

被捕的四名男子是一名38岁的新加坡人，以及三名分别为26岁、29岁和39岁的印度籍公民。一名49岁新加坡男子疑似在交易中担任协调员角色，随后也在住所附近被捕。

调查显示，这名49岁的男子涉嫌雇佣38岁男子，将含漏税香烟的玻璃砖运到工业单位，还雇佣39岁的印籍男子协助26岁和29岁的印籍男子，将漏税香烟重新包装入纸箱。

当局在工业单位查获2240条和1万7918包漏税香烟，还有用于运输的货车。

在8月5日的后续行动中，执法人员也在裕廊海港路发现了另一批2240条和1万7920包藏在玻璃砖块中的漏税香烟。

关税局说，两次行动共起获4480条和3万5838包漏税香烟，这批香烟应缴关税和消费税总额，约87万3889元。

涉案的五人中，四人已被控，一名29岁男子的调查仍在进行。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。违例者可面对相当于逃税额40倍的罚款，或坐牢最长六年，或两者兼施。