本地股市星期一早盘下跌0.84%

新加坡股市技术性回调，海峡时报指数星期一（8月12日）截至12时零5分下跌27.41点或0.84%，报3234.42点。最高点达3266.98点，最低点为3229.2点。

中国银河国际证券市场策略师蔡伟仁在接受《联合早报》采访时说，新加坡股市在连续两个交易日上涨后，早盘出现技术性回调。日元套利交易仍是市场担心的重点，短期内指数较难大幅上涨。短期内，海值的支撑位在3190点。

因9月的市场季节性疲软，他建议投资者可提前减仓，以静观其变。

美国银行外汇策略师山田周介（Shusuke Yamada）认为，随着投机性日元空头头寸减少60%，急于解除日元套利交易的热潮基本已结束。“长期看，外国直接投资和散户持有国际股票的结构性资金外流，应会推动日元走软。”他预计，到年底，美元兑日元汇率将达到1美元兑155日元。

亚太地区开盘的股市涨多跌少，首尔、悉尼和吉隆坡均上涨，涨幅介于0.5%至1%；香港也微涨0.03%；上海和深圳则分别下跌0.03%和0.25%。

30只海指成份股中，16只下跌，11只上涨，三只持平。

下跌幅度最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新电信（Singtel），分别滑落4.84％和3.77%，报2.36元和2.81元。

领涨的是DFI零售集团 （DFI Retail Group）和星展集团（DBS），前者起2.27%至1.8美元，后者起1.61%至34.11元。