政府拟成立社区关系处 授权调查严重噪音等邻居纠纷

为更有效解决严重噪音和囤积物件所引发的邻里纷争，政府拟成立一个新的社区关系处，并将授权它介入调查邻里纠纷，包括设置噪音感应器搜集证据，以及通过发出禁止令和申请庭令，制止骚扰行为。

文化、社区及青年部、律政部，以及国家发展部星期一（8月12日）发布联合文告宣布，政府准备修订邻里纠纷解决法令（Community Disputes Resolution Act），从三方面提升社区纠纷管理框架（Community Dispute Management Framework，简称CDMF）。文社青部预计今年内将邻里纠纷解决（修正）法案提呈国会一读。

计划在淡滨尼率先试行

“社区关系处”（Community Relations Unit，简称CRU）隶属国家发展部，将率先在淡滨尼市镇试行，以更好地处理严重噪音和囤积行为引起的邻里纠纷。试验计划为期一年，当局过后将探讨是否将计划扩大至全岛。

社区关系处的工作由具备执法和基本调解经验的社区关系执行员（Community Relations Officers，简称CRO）负责执行，由辅警担任的社区关系辅助执行员（Auxiliary CROs）提供支援。

法案一旦通过，执行员将有权调查和制止严重的邻里噪音。这包括到纠纷现场录口供、进入住家收集证据，以及发出警告、建议或禁止令（abatement order），要求肇事者停止噪音。

执行员到时也有权设置噪音感应器，收集噪音来源、时间和强度等证据。

至于严重并屡次干扰邻里的囤积物件行为，社区关系处在用尽其他方法的情况下，往后将能向邻里纠纷审裁庭（CDRT）申请庭令，要求住户清除囤积物。

除了上述试验计划，政府也拟扩大推行社区调解，尽早处理邻里纠纷，包括授权相关机构发出调解指示，要求陷入纠纷的邻居接受调解。此外，政府也拟加强邻里纠纷审裁庭的程序并赋予它新的权力，包括发出强制治疗令。

文告强调，提升社区纠纷管理框架的目的是加强，而非取代社区尽早并和睦解决邻里纠纷的能力。