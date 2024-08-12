行动自如却开PMA入商场取餐 送餐员被网民炮轰

送餐员行动自如，却使用个人行动辅助工具（PMA）到商场里取餐，被民众拍下视频放上网，留言认为看不出他有任何行动不便，指责他滥用行动辅助工具。

社交媒体星期天（8月11日）流传一则视频显示，一名男子将个人行动辅助工具停在一家餐厅前，之后走下来相信是去附近的厕所后，再返回取餐。这名男子看上去四肢健全，行动自如，事后若无其事开着个人行动辅助工具离开。

男子坐上行动辅助工具后离开商场。（取自网络）

根据贴文，这起事件发生在上星期六（10日）上午约10时55分，地点是盛港河滨坊（Rivervale Mall）。随着视频曝光，有民众认为，男子只是为了讨生活，却做了错误示范。另有人提到，这些人已经滥用行动辅助工具，商场管理层应及时出面禁止他们入场，以避免不必要的情况发生。

活跃通勤咨询小组（Active Mobility Advisory Panel）去年12月，向交通部提呈改善相关安全问题的建议报告，以避免有行走能力的人滥用电动行动辅助工具。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆今年3月在国会指出，从2025年左右，规定电动行动辅助踏板车使用者须有医疗证明。也是活跃通勤咨询小组主席的马炎庆说，新条例将在2025年左右、在修改活跃通勤法令后生效，这将给予受影响的零售商和用户，至少一年的过渡时间。

这意味着，到时人们若要使用行动辅助踏板车，须先取得行走不便等健康问题的医疗专业证明。这仅针对行动辅助踏板车，不影响电动轮椅。用户若通过新加坡协助残障者自立局（SG Enable）的科技辅助基金（Assistive Technology Fund），或护联中心的乐龄助行基金（Seniors’ Mobility and Enabling Fund）购买行动辅助踏板车，则无须索取额外证明。