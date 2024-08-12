SLE四车连环撞 九人受伤送院

疑遇上修路工程要换道却来不及刹车，实里达快速公路发生四车连环撞车祸，造成九人受伤送院，其中包括两孩童。

这起车祸发生在星期天（8月11日）晚上10时许，地点是实里达快速公路（SLE）往武吉知马快速公路（BKE），靠近伦多（Lentor）出口处前的路段，共涉及四辆汽车。

《新明日报》接到公众哈里斯（49岁，商人）通报，他称星期天晚上如往常下班回家，临近凌晨时驾车经过上述路段，结果看到一起连环车祸现场。

哈里斯指出，车祸主要集中在右侧第一车道上，四辆汽车首尾相连撞在一起，损毁情况严重。

他也透露，事发路段前方不远处正在施工，车祸或许与此有些许关系。

“驾驶者可能是看到工程后想要换道，不知道是来不及，还是其他原因，所以紧急刹车，导致后方汽车撞上。”

哈里斯说，车祸发生后现场一片狼藉，多辆民防车辆和警车停靠在路上，大批当局人员在场维持秩序和引导交通，而受影响的两条车道皆被封锁。

陆交局于星期天晚上在社媒平台X上注明该路段发生车祸，提醒公众避开第一和第二车道。

民防部队受询证实上述车祸，指当晚10时55分接到通报，医护人员把七名伤者送往邱德拔医院，两人则送往竹脚妇幼医院，另有两人受轻伤但拒绝送院。

警方受询时说，车祸涉及四辆车，九名伤者年龄介于三岁至54岁，皆在清醒情况下送院。案件还在调查中。