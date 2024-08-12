被指侮辱马来回教徒 杨莉明澄清网民不实指控并报警

赵世楚

更新 /
更新 / 2024年8月12日 9:33 PM
发布 /
发布 / 2024年8月12日 5:10 PM
一名TikTok用户“XXX先生”，声称数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明侮辱马来回教同胞，她在脸书发文澄清不实指控。（取自杨莉明脸书）
一名TikTok用户“XXX先生”，声称数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明侮辱马来回教同胞，她在脸书发文澄清不实指控。（取自杨莉明脸书）

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被指侮辱马来回教徒，数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明澄清不实指控。她也已向警方报案。

杨莉明星期一（8月12日）下午2时在脸书发文说，近期一名TikTok用户“XXX先生”，声称她侮辱马来回教同胞。“我不会重复他的原话，也不会公布他的账号，因为这样做只会助长谣言。”

杨莉明提到，这名用户发帖后不久，包括社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及国会议员周凯年等人，都主动告知她有这件事情。“他们清楚我的价值观，知道我不可能发表这样的言论。”

她说，当她去查看时，这名用户已经用“道歉”替换他原来的帖子，并承认他之前的说法“可能是假新闻”。

“有句话说，‘当真理还在系鞋带时，谎言已经跑遍全世界’。尽管他道歉了，这条假消息还是在TikTok和WhatsApp上广为流传。听说他也在用类似手段对付其他同事。”

杨莉明说，这种情绪化的帖子很容易左右舆论，她呼吁公众在做出反应或转发帖子前，花点时间核实信息。

杨莉明星期一晚上8时许更新脸书贴文说，许多人希望她采取更强有力的行动，而“鉴于谣言的严重性”，她已向警方报案。

“让我们继续守望相助，与这种可能危害社会的严重不实言论划清界限。”

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