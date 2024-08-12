被指侮辱马来回教徒 杨莉明澄清网民不实指控并报警

被指侮辱马来回教徒，数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明澄清不实指控。她也已向警方报案。

杨莉明星期一（8月12日）下午2时在脸书发文说，近期一名TikTok用户“XXX先生”，声称她侮辱马来回教同胞。“我不会重复他的原话，也不会公布他的账号，因为这样做只会助长谣言。”

杨莉明提到，这名用户发帖后不久，包括社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及国会议员周凯年等人，都主动告知她有这件事情。“他们清楚我的价值观，知道我不可能发表这样的言论。”

她说，当她去查看时，这名用户已经用“道歉”替换他原来的帖子，并承认他之前的说法“可能是假新闻”。

“有句话说，‘当真理还在系鞋带时，谎言已经跑遍全世界’。尽管他道歉了，这条假消息还是在TikTok和WhatsApp上广为流传。听说他也在用类似手段对付其他同事。”

杨莉明说，这种情绪化的帖子很容易左右舆论，她呼吁公众在做出反应或转发帖子前，花点时间核实信息。

杨莉明星期一晚上8时许更新脸书贴文说，许多人希望她采取更强有力的行动，而“鉴于谣言的严重性”，她已向警方报案。

“让我们继续守望相助，与这种可能危害社会的严重不实言论划清界限。”