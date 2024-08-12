妇女坠榜鹅轻轨身亡 验尸官裁定为意外

33岁妇女在轻轨站下车后，突然跑向月台另一侧的轨道，过后跌落轨道，被进站的列车碾过后身亡。虽然无法确定妇女跑向另一侧轨道的原因，但并无证据显示女子有轻生念头，验尸官裁定这是一起意外。

这起事故发生在2023年3月23日晚上10时许，地点在榜鹅轻轨海湾站（Cove），死者是33岁的黄舜芯（译音，马来西亚籍）。

验尸庭日前针对黄舜芯的死因发表研讯结论。

《联合早报》早前报道，调查人员在供证时说，根据轻轨站的监控画面，黄舜芯案发时独自一人从列车上下来，没有任何人与她说话或有肢体接触。她踏上月台几步后，突然加快脚步前行，跑向月台另一侧的轨道，接着跌落到轨道上。

月台比轨道高出约1.2公尺，她跌下后脸朝上倒卧在轨道上。就在这个时候一列车进站，将她拖行了大约20公尺。

警察部队和民防部队接获通报后赶到现场，医护人员在晚上约10时15分宣布她死亡。验尸报告显示，她的死因是身体多处受伤，包括头部和腿部多处瘀伤和撕裂伤，以及多个部位骨折等。警方的调查排除他杀的可能。

验尸官在研讯结论指出，黄舜芯在下车后举止反常，并未通过阶梯离开月台，反而径直向对面的轨道走去。期间，她的脚步逐渐加快、身体前倾，而身体前倾可能是加快步伐的导因。画面显示她当时在奔跑，但手臂并没有摆动，因此她不太可能是刻意跑向轨道。

调查显示，黄舜芯并未患有任何严重的慢性疾病或精神疾病，也没有证据表明她贫血，或当时在经期的她有头晕症状。

黄舜芯在事发当晚与同事聚餐时仅喝了少量红酒，每100毫升血液中的乙醇含量少于20毫克。医生认为低浓度的乙醇并非死因，且同事们在聚餐后并未发现黄舜芯有任何醉意。

另外，黄舜芯在家人与朋友眼中开朗乐观，与丈夫关系密切，在案发当晚也未见任何异样，没有任何迹象表明她有轻生的念头。

然而，验尸庭无法确定黄舜芯突然跑向另一侧轨道的原因，当时她的周围也没有任何人推她。当黄舜芯坠下轨道时，头部撞到轨道，目击者看见她睁着眼睛，没有尝试起身的迹象。验尸官认为，强烈的撞击力很可能导致她晕眩，无法立刻站起来。

列车在黄舜芯坠落轨道约18秒后进站，目击乘客没有足够的时间上前提供协助，黄舜芯随即被列车碾过身亡。

因此，验尸官裁定这是一起意外，并向黄舜芯的家属致以深切的慰问。